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Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон «Паляниця», видео

10:33, 25 августа 2024
Разработку этой ракеты завершили за 1,5 года.
Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон «Паляниця», видео
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Как известно, украинские воины впервые нанесли удар по российским военным с помощью ракеты-дрона «Паляниця».

Президент Владимир Зеленский впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету "Паляница". Украина не рассекречивает главные характеристики ракеты – радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

Президент подчеркнул, что ракет-дронов будет становиться больше, «как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день».

Задачи украинской ракеты – защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон завершили за 1,5 года.

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