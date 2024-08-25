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Мать погибшего пилота «Джуса» села в истребитель F-16, на котором мечтал летать ее сын — видео

17:40, 25 августа 2024
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что Андрей Пильщиков совсем немного не дождался своей командировки в США на обучение на F-16.
Мать погибшего пилота «Джуса» села в истребитель F-16, на котором мечтал летать ее сын — видео
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25 августа исполнился год от дня гибели пилота Воздушных сил ВСУ Андрея (Джуса) Пильщикова. По этому случаю командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил возможность его матери Лилии посидеть в кабине истребителя F-16, на котором мечтал летать ее сын. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале Воздушных сил ВСУ.

«На церемонии прощания с «Джусом» я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово», - рассказал Олещук.

По его словам, «Джус» совсем немного не дождался своей командировки на обучение в США.

«И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли», - подчеркнул командующий.

«Я очень счастлива. Я ехала сюда и думала, что тело может погибнуть, а душа остается с нами. Я думаю, что Андрей это видит, слышит и радуется. Теперь главное, что нет дороги назад», - рассказала мать Андрея Лилия Аверьянова после того, как села в современный самолет.

Напомним, 25 августа 2023 года произошла ужасная авиационная катастрофа. Во время боевого вылета пары Л-39 погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (позывной «Juice»).

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