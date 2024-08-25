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Владимир Зеленский анонсировал совещание с силовиками по действиям в отношении предателей, сбежавших из Украины

21:50, 25 августа 2024
Владимир Зеленский отметил, что стране нужны четкие ответы относительно предателей, сбежавших из Украины, чтобы скрыться от ответственности.
Владимир Зеленский анонсировал совещание с силовиками по действиям в отношении предателей, сбежавших из Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 августа состоится совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины для обсуждения действий по предателям, которые сбежали из страны.

«Что касается тех лиц, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы на такие лица. Четкая ответственность. Чтобы все эти «товарищи» получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали», - сказал Глава государства.

 По его словам, завтра состоится совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины – СБУ, МВД, ГБР. А также будут руководители НАБУ, САП, глава Государственной пограничной службы Украины, Генеральный прокурор, представители разведки.

«Многое надо завтра обсудить на этой встрече и выводов сделать», - резюмировал Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины.

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