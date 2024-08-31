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В Киеве в Соломенском районе вспыхнул пожар на крыше 5-этажного дома, видео

13:47, 31 августа 2024
На месте работают все экстренные службы.
В Киеве в Соломенском районе вспыхнул пожар на крыше 5-этажного дома, видео
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В Киеве в Соломенском районе на крыше 5-этажного жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По предварительной информации, горит крыша 5-этажного дома на ул. Авиаконструктор Антонова.

На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара уточняется.

Данные о пострадавших отсутствуют.

В сети распространяют кадры с места инцидента.

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