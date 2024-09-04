Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Судьи КСУ провели рабочую встречу с международным экспертом Майей Цвитан Грубишин, фото

18:15, 4 сентября 2024
В ходе встречи стороны обсудили соотношение принципа верховенства Конституции в национальном конституционном правопорядке с правом ЕС.
Судьи КСУ провели рабочую встречу с международным экспертом Майей Цвитан Грубишин, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

4 сентября судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Олег Первомайский, Александр Петришин, Ольга Совгиря, Петр Филюк, Галина Юровская встретились с международной экспертом Проекта ЕС «Право-Justice» Майей Цвитан Грубишин, являющейся специалистом в области права. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В ходе встречи стороны обсудили соотношение принципа верховенства Конституции в национальном конституционном правопорядке с правом ЕС (acquis communautaire). Речь шла также о путях адаптации и сближения национального законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

В КСУ отметили, что эта встреча состоялась в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза по переговорному разделу 23 «Верховенство права и основополагающие права».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Минобороны подало законопроект о денежном довольствии пропавших без вести военнослужащих, но он не содержит ответов на ряд вопросов.

Украина готовится к давлению МВФ относительно девальвации валюты и снижению курса гривны – Bloomberg

МВФ собирается на встречу с чиновниками в Киеве и будет давить, чтобы Украина провела девальвацию гривны и повысила налоги.

«Я уже давно хотел уволиться, но отставка все же стала для меня неожиданностью, я даже отчет оформить не успел» — Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал народным депутатам о победе над рейдерством и о том, что делать с Минюстом дальше

Кабмин утвердил состав комиссии с международными экспертами, которые проведут аудит НАБУ

Вывод международных аудиторов НАБУ обнародуют на сайте правительства и заслушают в парламенте.

Изменения в Кодекс судейской этики: цензура для судей, контроль над поведением в соцсетях и разрешение на использование искусственного интеллекта

Работа по обновлению Кодекса судейской этики завершена, теперь изменения в Кодексе должен утвердить Съезд судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва