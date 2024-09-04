Избили знакомую и сняли на видео: суд привлек к уголовной ответственности трех подруг

Трое обвиняемых свою вину признали полностью, просили у потерпевшей прощения и добровольно возместили стоимость лечения.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области привлек к уголовной ответственности трех подруг, избивших знакомую и снявших это на видео. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд вынес приговор трем подругам, обвиняемым в совершении хулиганства группой лиц и назначил всем трем наказаниям в виде одного года пробационного надзора, предусматривающего выполнение следующих обязанностей: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или обучения; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации, выполнить мероприятия, предусмотренные пробационной программой «Преодоление агрессивного поведения». Также обвиняемые должны уплатить в пользу потерпевшей 60 тыс. грн морального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Суд установил, что трое подруг, в то время несовершеннолетние ученицы восьмого и девятых классов разных школ, в том числе Бердичевского и тогда еще Казатинского районов, сговорились побить свою ровесницу, к тому времени 14-летнюю знакомую, снять свои действия на видео и распространить по интернету.

Таким образом, подруги решили унизить и наказать девушку по надуманным причинам. Для этого они назначили потерпевшей встречу после школы, отвели в безлюдное место и расправились: оскорбляли, повалили на землю и били руками и ногами в голову и по телу. Все это одна из обвиняемых снимала на телефон, а потом другая выложила видео в социальной сети.

В результате избиения девушка получила не только физические травмы, которые судмедэкспертиза определила как легкие телесные повреждения, но и значительные моральные страдания из-за унижения и стыда после того, как видео было распространено и получило огласку.

Все трое обвиняемых свою вину в инкриминируемом преступлении, которое по закону ныне нетяжко, признали полностью, просили у потерпевшей извинения и добровольно возместили стоимость лечения.

Назначая вид и меру наказания, суд учел характер общественно опасного деяния, его дерзость, но при этом лица обвиняемых, ранее не судимых, и их несовершеннолетний возраст. Особенно во внимание суд принял предложенную прокурором меру наказания – пробационный надзор, который значительно менее строг, чем единственное возможное наказание в отношении несовершеннолетних на время событий в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно назначенное наказание будет способствовать достижению цели наказания и будет необходимым и достаточным для исправления обвиняемых и предотвращения совершения новых уголовных правонарушений как ими, так и другими лицами.

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