Из-за закрытия метро с левого берега на правый и тревогу образовались гигантские очереди, фото и видео

Городские власти оставляют заблокированными жителей левого берега Киева, когда транспорт прекращает ходить из-за тревоги - они не могут добраться до работы.

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В Киеве тревога продолжалась более 9 часов. Из-за закрытия метро образовались огромные очереди на наземный транспорт. Киевляне пытаются попасть с левого берега на правый.

В частности, на Лесной выстроилась гигантская очередь на маршрутку на правый берег.

Также большое скопление людей было замечено на остановке возле метро Черниговская.

Очевидцы сообщают, что на станции метро Позняки люди стоят даже на лестнице - не могут спуститься на перрон. С Харьковской поезд уже приходит переполнен.

В Киевском метрополитене отметили, что движение поездов организовано с учетом имеющегося в настоящее время количества машинистов и подвижного состава.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

красная линия – 9-10 минут;

синяя линия – 10 минут;

зеленая линия – 10 минут.

Там отмечают, что для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

Кроме того, на дорогах столицы образовались задержки движения. В частности, возле Днепровской набережной заметили километровую пробку.

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