Украинская фехтовальщица Ольга Харлан обручилась с бойфрендом-итальянцем и показала обручальное кольцо, фото

Неожиданно я сказала: «Да», – поделилась олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Фото: Инстаграм Луиджи Самеле

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что она выходит замуж. Ее жених – итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.

"Неожиданно" я сказала "да", - написала Харлан в соцсети и опубликовала фото, где позирует возле своего любимого с кольцом на безымянном пальце.

Ольга и Луиджи начали встречаться еще в 2019 году. Он является известным итальянским фехтовальщиком и трехкратным чемпионом Европы.

34-летняя Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но в 2018 году пара развелась.

Фото: Инстаграм Ольги Харлан

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