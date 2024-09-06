В Софиевской Борщаговке под Киевом в многоэтажке раздался взрыв, фото

В одном из жилых комплексов на седьмом этаже произошел взрыв.

На Киевщине правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Софиевской Борщаговке. Как отмечают в полиции, 5 сентября около 13:30 к ним поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов на седьмом этаже раздался взрыв.

Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения с газовым прибором.

В полиции отмечают, что жилец квартиры получил незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказался.

Ранее мы писали, что в одной из многоэтажек Одессы раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар.

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