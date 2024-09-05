В Одессе из-за рекордного количества осадков спасатели вызволяли из воды автомобили и автобусы, видео

В городе выпало рекордное количество осадков.

В Одессе спасатели оказали помощь 35 пострадавшим из-за непогоды. Как сообщили в ГСЧС Украины 5 сентября, по данным Украинского гидрометеорологического центра, накануне в городе выпало рекордное количество осадков – 44 мм, что превышает среднее месячное количество для сентября.

Чрезвычайники достали 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков улиц города.

6 сентября в Одессе и области также прогнозируется умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. На автодорогах области видимость во время дождя 2-4 км.

Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.

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