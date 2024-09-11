Саперы-водолазы извлекли из Днепра часть беспилотника, фото

На поверхности воды плавали большие металлические обломки.

После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС извлекли из реки Днепр часть беспилотника.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, услышав взрыв, один из очевидцев направился к месту происшествия, где обнаружил огромные металлические обломки, плавающие на поверхности воды.

Он быстро сообщил об этом службу экстренного реагирования «101».

Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из Днепра часть беспилотника.

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