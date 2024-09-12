Практика судов
  1. В Украине

В ГУР показали, как уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черный морем — видео

10:08, 12 сентября 2024
Самолет врага был уничтожен из ПЗРК.
В ГУР показали, как уничтожили российский истребитель Су-30СМ над Черный морем — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ над Черный морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

«В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК», - говорится в сообщении.

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС рф, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместителя председателя ВККС обвинили в травле сотрудника Секретариата Комиссии — в деле решил разобраться Высший совет правосудия

Начальник Юридического управления ВККС обвинила Алексея Омельяна в психологическом насилии и незаконных указаниях, но он все опровергает.

Суд обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава, поскольку он был мобилизован, несмотря на бронирование

Забронированный, но мобилизованный ТЦК мужчина подал в суд, чтобы его исключили из списков личного состава.

Апелляционный суд указал, что поскольку по заявлениям не были внесены сведения в ЕРДР, то лица не приобрели статус заявителей, но Верховный Суд решил иначе

Апелляционный суд считал, что орган досудебного расследования искусственно создал ситуацию с целью возбуждения уголовного дела – что решил Верховный Суд.

Замена адвоката не входит в перечень оснований, по которым суд апелляционной инстанции обязан повторно исследовать доказательства – Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, дальнейшая замена защитника не влечет повторное исследование доказательств.

Забронированному работнику «Укрпочты» пришлось обязывать ТЦК предоставить отсрочку через суд

Работник «Укрпочты» имел на руках приказ о бронировании, но после прохождения ВЛК ТЦК приказал ему явиться с вещами для отправки в воинскую часть.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду