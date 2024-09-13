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Экс-помощницу судьи подозревают в «сливании» информации из реестра судебных решений преступникам

11:40, 13 сентября 2024
По информации следствия, женщина дружила с лицами, имеющими отношение к преступной среде и которые постоянно просили ее предоставить им информацию о планируемых обысках или проведении следственных действий в отношении отдельных лиц.
Экс-помощницу судьи подозревают в «сливании» информации из реестра судебных решений преступникам
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Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщило о подозрении экс-помощнице судьи Днепровского апелляционного суда. Ее подозревают в «сливании» закрытой информации из реестра судебных решений преступникам.

По информации следствия, женщина дружила с лицами, имеющими отношение к преступной среде и которые постоянно просили ее предоставить им информацию о планируемых обысках или проведении следственных действий в отношении отдельных лиц.

«Фамилии, которые нужно было проверить, помощница судьи получала через мессенджер, после чего, имея доступ к информации из «Единого государственного реестра судебных решений», осуществляла поиск и передавала назад нужные данные. Согласно договоренностям, женщина должна была проверять реестр судебных решений минимум дважды в неделю», - пишут в Государственном бюро расследований по информации следствия.

В ГБР отмечают, что документирован ряд фактов «слива» закрытой информации посторонним лицам.

Помощница судьи подозревается в несанкционированном копировании информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Женщину было уволено с занимаемой должности. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

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