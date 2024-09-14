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В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео

08:17, 14 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео
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В Киеве наказали водителя автомобиля Honda, нарушившего правила, не выполнив требования дорожного знака 5.16 «Направления движения по полосам».

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили транспортное средство и составили на водителя соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили водителя, как не нарушать в таком случае:

Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно разместить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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