В Киеве грузовик с открытым прицепом протаранил мост — обнародовали видео инцидента

От удара об мост у грузовика оторвало прицеп.

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Как известно, 19 сентября в Киеве грузовик с открытым прицепом на полном ходу задел мост.

Позже в сети обнародовали видео момента инцидента с грузовиком на Богатырской.

Как видно из видеозаписи, автомобиль уже ехал с отвергнутым прицепом.

В связи с ДТП на улице Богатырской движение транспорта затруднено в направлении выезда из города Киева.

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