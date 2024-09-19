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Марьяна Безуглая прокомментировала свой переход в Комитет по внешней политике, видео

14:15, 19 сентября 2024
Безуглая после увольнения из оборонного Комитета перешла в Комитет по вопросам внешней политики.
Марьяна Безуглая прокомментировала свой переход в Комитет по внешней политике, видео
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Как известно, Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и члена Комитета. Она рассказала, что теперь будет работать в Комитете по внешней политике.

По ее словам, она приняла решение перейти в Комитет по внешней политике, чтобы расширить свою деятельность.

"Лучше работать в более нейтральной среде и еще развить взаимодействие с нашими союзниками", – заявила депутат.

Она добавила, что увольнение главного инспектора Минобороны стало "последней каплей" до ее увольнения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 12041 о переходе народного депутата Марьяны Безуглой в парламентский Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

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