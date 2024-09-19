Марьяна Безуглая прокомментировала свой переход в Комитет по внешней политике, видео

Безуглая после увольнения из оборонного Комитета перешла в Комитет по вопросам внешней политики.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и члена Комитета. Она рассказала, что теперь будет работать в Комитете по внешней политике.

По ее словам, она приняла решение перейти в Комитет по внешней политике, чтобы расширить свою деятельность.

"Лучше работать в более нейтральной среде и еще развить взаимодействие с нашими союзниками", – заявила депутат.

Она добавила, что увольнение главного инспектора Минобороны стало "последней каплей" до ее увольнения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 12041 о переходе народного депутата Марьяны Безуглой в парламентский Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.