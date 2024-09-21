На Киевщине в результате ДТП автомобиль отбросило на маршрутку, фото

В результате столкновение авто Hyundai отбросило на припаркованный маршрутный автобус.

На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие. В городе Бровары 20 сентября, как сообщили в полиции по предварительной информации, 45-летняя водительница авто марки Opel не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался по главной дороге.

«В результате столкновение авто Hyundai отбросило на припаркованный маршрутный автобус», - отметили в полиции.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что на водительницу автомобиля Opel правоохранители составили админматериал (ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях).

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