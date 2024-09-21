Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области тушат пожары сухой травы — в ГСЧС показали, как спасали ежа из пламени, фото

12:56, 21 сентября 2024
В ГСЧС сообщают, что в настоящее время в Украине активно ликвидируются 26 крупных пожаров в экосистемах, охватывающих около 2600 гектаров.
В Киевской области тушат пожары сухой травы — в ГСЧС показали, как спасали ежа из пламени, фото
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области продолжается ликвидация пожаров сухой травы. В ГСЧС рассказали, что во время тушения пожара спасли ежа.

Животное напоили водой и отпустили в безопасном месте.

Отмечается, что на территории страны продолжается ликвидация 26 масштабных пожаров в экосистемах на общей площади около 2 тыс. 600 га. К тушению привлечены 637 человек и 156 ед. техники ГСЧС.

Как известно, 20 сентября Киев вошел в пятерку мирового рейтинга по загрязненности воздуха. 

Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что сейчас в Вышгородском районе есть одна ячейка пожара. Речь идет о участке площадью до 2 гектаров. 

На днях в Киеве между домами обнаружили дикого лося.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Иностранные доноры за принятие реформы соглашений коррупционеров со следствием могут дать средства.

Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

В суде кто-то сломал DVD-диск с основным доказательством в деле, но кто это сделал – неизвестно

Неприятный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

Новая стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області