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В Украине повысят минимальное пособие по безработице до 3000 гривен

14:43, 23 сентября 2024
Государственный центр занятости анонсирует новые условия выплат безработным с октября 2024 года.
В Украине повысят минимальное пособие по безработице до 3000 гривен
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Государственный центр занятости Украины принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Если постановление зарегистрируют в Минюсте, новые условия вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Согласно проекту, минимальное пособие по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для лиц, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Между тем, для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 гривен.

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