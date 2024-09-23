В Украине повысят минимальное пособие по безработице до 3000 гривен

Государственный центр занятости анонсирует новые условия выплат безработным с октября 2024 года.

Государственный центр занятости Украины принял решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Если постановление зарегистрируют в Минюсте, новые условия вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Согласно проекту, минимальное пособие по безработице вырастет с 2500 гривен до 3000 гривен для лиц, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также для зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Между тем, для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 гривен.

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