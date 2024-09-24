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В Киеве наказали водителя Mercedes-Benz, который не предоставил преимущество в движении полицейским — видео

23:56, 24 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Mercedes-Benz, который не предоставил преимущество в движении полицейским — видео
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В Оболонском районе Киеве наказали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который не предоставил преимущество в движении служебному транспортному средству, чем создал аварийную обстановку.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, полицейские провели с мужем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него протокол по ч. 5 ст. 122 (создание аварийной обстановки) КУоАП.

В полиции напомнили, что аварийная обстановка – это ситуация, когда другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения собственной безопасности или безопасности других граждан.

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