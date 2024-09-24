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21-летняя девушка пыталась вывезти в Венгрию старинную скрипку, фото

23:38, 24 сентября 2024
Музыкальный инструмент, датированный 1946 годом, перевозила среди личных вещей девушки.
21-летняя девушка пыталась вывезти в Венгрию старинную скрипку, фото
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Во вторник, 24 сентября, в пункте пропуска «Вилок» пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками предотвратили вывоз из Украины скрипки Albert Schlegel Markneukirchen, возможно составляющей культурную или историческую ценность. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что музыкальный инструмент, датированный 1946 годом, перевозила среди личных вещей 21-летняя гражданка Украины. Девушка направлялась в соседнюю Венгрию.

Пограничники добавили, что обнаруженную скрипку изъяли и передали для проведения экспертизы.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Ранее сообщалось, что с Украины пытались вывезти скрипку Страдивари.

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