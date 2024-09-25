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В Черкассах медики обнаружили в желудке мужчину шесть гаечных ключей, фото

08:38, 25 сентября 2024
Медики извлекли из тела украинца шесть гаечных ключей.
В Черкассах медики обнаружили в желудке мужчину шесть гаечных ключей, фото
Источник фото: Отделение торакальной хирургии
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В Черкассах врачи спасли пациента, в теле которого обнаружили 6 гаечных ключей. Случай произошел еще в прошлом месяце, мужчину уже выписали из больницы. О том, как инструменты оказались внутри мужчины – неизвестно.

Об этом сообщили представители отделения торакальной хирургии Черкасской областной больницы.

По словам медиков, необычный случай произошел в августе. Пациента госпитализировали с флегмоной шеи, разрывом пищевода на уровне глотки и средней трети, тотальным медиастинитом, эмпием плевры с правой стороны, посторонними телами и опущением желудка.

Врачи также обнародовали рентгеновские фотографии, где видны инструменты.

Источник фото: Отделение торакальной хирургии

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