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Киев атаковали «шахеды» — в результате падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы в доме, фото

08:31, 26 сентября 2024
В столице в результате падения обломков вражеских дронов также было повреждено около 20 автомобилей.
Киев атаковали «шахеды» — в результате падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы в доме, фото
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В ночь на 26 сентября российские оккупанты снова атаковали столицу и другие города Украины дронами-камикадзе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице и пригороде работали силы ПВО. В Печерский район Киева вызвали экстренные службы - в результате падения обломков произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

«В результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно следует Киевгаз. Ведется разведка», – отметили в КГВА.

Также было повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада. В настоящее время информация о предполагаемых пострадавших уточняется.

В ГСЧС в 7:17 сообщили, что пожар потушили.

«Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов», - отчитались в КГВА.

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