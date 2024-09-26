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В полиции Киева показали последствия ночной вражеской атаки дронами, фото

12:19, 26 сентября 2024
Боевая работа в воздушном пространстве Киева и на его подступах велась в течение 5 часов.
В полиции Киева показали последствия ночной вражеской атаки дронами, фото
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 26 сентября российские оккупанты снова атаковали столицу и другие города Украины дронами.

Киевская городская военная администрация сообщила, что Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы следовало более полутора десятка вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева и на его подступах велась в течение 5 часов.

В КГВА отметили, что по данным оперативной сводки, в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, сообщалось о повреждениях около 20 автомобилей.

В полиции Киеве сообщили, что правоохранители работают на месте падения обломков и собирают доказательства очередного военного преступления рф.

«В результате атаки два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс», - отметили в полиции.

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