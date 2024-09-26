Вблизи границы с Польшей обнаружили схрон огнестрельного оружия, фото

Пограничники заметили детали винтовки, которые виднелись из-под земли.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Патрулируя украинско-польский участок границы, военнослужащие обнаружили за линией инженерных сооружений место хранения огнестрельного оружия времен I Мировой войны. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как отмечается, пограничники заметили детали винтовки, которые виднелись из-под земли.

Место обнаружения взяли под охрану и вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

«В общей сложности из земли достали 4500 патронов и 3 ручные гранаты. Кроме того, в тайнике находилось 75 единиц 7,62-мм винтовок Мосина», - сообщают в Госпогранслужбе.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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