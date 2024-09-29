Трагедия на Волыни — ребенок погиб в зернохранилище, фото

Мальчик упал в зернохранилище и погиб.

В селе Майдан в Ковельском районе на Волыни погиб ребенок, упав в зернохранилище. Об этом сообщает ГСЧС.

Чтобы достать ребенка, спасатели выгребли зерно из хранилища. Мальчика сразу передали медикам, но реанимировать его не удалось.

Точный возраст погибшего мальчика пока неизвестен. Ему было ориентировочно 9-12 лет. При каких обстоятельствах школьник попал в зернохранилище – выясняют.

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