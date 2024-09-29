В Умань съезжаются хасиды — ожидается прибытие более 50 000 паломников, фото и видео

В Умани за безопасностью во время празднования Рош га-Шана будет следить конная полиция.

В Умань продолжают прибывать хасиды для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года, который будет отмечаться в этом году 2-4 октября. Ожидается, что в 2024 году на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана их приедет более 50 тысяч.

В город прибыла конная полиция, которая будет обеспечивать порядок и безопасность во время проведения паломнических мероприятий, сообщает пресс-служба полиции.

К обеспечению общественного порядка в этом году привлечена кавалерийская рота батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции города Киева.

В прошлом году, несмотря на войну в Украине, в Умань прибыло более 35 тысяч паломников.

Фото: Суспільне Черкаси

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