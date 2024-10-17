В «Дії» стартовал рекрутинг в Армию дронов

Министр Федоров анонсировал возможность рекрутинга в Армию дронов через приложение «Дія».

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В приложении «Дія» ввели рекрутинг в Армию дронов. Говорят, что подать заявку можно в несколько кликов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, после подачи заявления человек попадет только в то подразделение, которое выбрал, а на базовую военную подготовку каждый желающий попадет с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждается самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно.

«Для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в Дії - крутая возможность эффективно и быстро «забронировать» бойца и провести его к себе через Дію без ТЦК и ВВК», - отметил министр.

Федоров рассказал, что рекрутинг в «Дії» напоминает поиск работы на сайте с вакансиями: в приложении по фильтрам можно выбирать желаемую бригаду или подразделение, далее нужно отправить одно или несколько заявлений. После отправки заявления рекрутер должен пригласить человека на собеседование, по результатам которого подписывается контракт.

«Мотивированные бойцы должны стать основой войска, в рамках Армии дронов мы сформировали и укомплектовали сотни ударных рот, обучили десятки тысяч операторов, которые работают по новой доктрине и еженедельно поражают сотни единиц вражеской техники. Чтобы квалифицированных операторов становилось еще больше, Минобороны уже начали сертифицировать частные школы операторов БпЛА, а рекрутинг в Дии - логичный следующий шаг для тех, кто определился, кем хочет быть в этой войне.», - написал Федоров.

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