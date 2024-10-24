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$3000 с уклониста за 3 группу инвалидности – во Львове на взятке погорела врач, фото

15:53, 24 октября 2024
Во время обысков на рабочем месте у врача обнаружили более 2 миллионов в гривневом эквиваленте и черновые записи.
$3000 с уклониста за 3 группу инвалидности – во Львове на взятке погорела врач, фото
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Во Львовской области правоохранители ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации. В результате комплексных мероприятий разоблачена заведующая отделением одного из медучреждений Львова. Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области.

По данным прокуратуры, врач-аллерголог, являясь завотделением одной из больниц Львова, требовала у мужчины призывного возраста неправомерную выгоду за «решение вопроса» о получении им ІІІ-й группы инвалидности.

Стоимость услуг составила 3 ​​тысячи долларов США с человека.

В СБУ отметили, что за эти средства фигурантка гарантировала клиенту повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия ими «нужного» решения.

«На основании таких фейковых документов беглецы имели возможность не только уклониться от призыва на военную службу, но и беспрепятственно уехать за границу», - заявили в СБУ.

Правоохранители задокументировали противоправные действия фигурантки и разоблачили ее «на горячем» после очередного получения взятки.

В ходе обысков на рабочем месте у нее обнаружено более 2 миллионов в гривневом эквиваленте, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении.

В СБУ добавили, что идет следствие для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, у столичных работников ТЦК изъяли 1,2 млн долларов, собранных с военнообязанных, и 11 элитных авто.

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прокуратура СБУ

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