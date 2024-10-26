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В Украине планируют ввести обязательные отчисления от зарплаты на будущую пенсию

10:35, 26 октября 2024
В Украине планируют ввести обязательное накопительное пенсионное обеспечение.
В Украине планируют ввести обязательные отчисления от зарплаты на будущую пенсию
Источник фото: news.dtkt.ua
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Министерство социальной политики Украины представило законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который предусматривает введение обязательных платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

По данным Федерации профессиональных союзов Украины, проект закона предлагает уменьшить ставку Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 22% до 17% в первый год внедрения, до 16% во второй год, а с третьего года - до 15%.

Обязательный накопительный взнос для работников составит 1% от базы начисления в первый год, 2% - во второй, и 3% - в третий год и в дальнейшем. Работники также будут иметь возможность платить дополнительный накопительный взнос в аналогичных пропорциях.

Для работодателей обязательный накопительный взнос составит 1% в первый, 2% во второй и 3% в третий год. С четвертого года, если работник платит дополнительный взнос, работодатель выделяет часть единого взноса на накопительный взнос.

Самозанятые лица также обязаны платить накопительные взносы: 1% в первый год, 2% во второй и 3% в третий год. Накопительные взносы для работников и дополнительные взносы не считаются единым взносом.

Неуплата или несвоевременная уплата взносов будет наказываться штрафом в размере 20% от суммы, которая не была уплачена вовремя

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