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В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео

20:12, 27 октября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, нарушившего правила дорожного движения.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу относительно недопущения таких нарушений в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части) КУоАП.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать в таком случае:

- Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.18 «Направления движения по полосе» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра.

- Знак 5.18 показывает разрешенное направление движения для транспортных средств полосой, над которой он установлен.

- Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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Киев

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