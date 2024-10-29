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Двое уклонистов заплатили по $10 000 за резиновую лодку с одним веслом, чтобы переплыть Тису – видео

07:54, 29 октября 2024
Двух мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией, задержали.
Двое уклонистов заплатили по $10 000 за резиновую лодку с одним веслом, чтобы переплыть Тису – видео
Источник фото: Главком
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Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, используя надувную лодку, но были задержаны неподалеку от реки Тиса. Злоумышленники решили воспользоваться анонимным каналом в одном из мессенджеров, заплатив по $10 000 за маршрут, резиновую лодку и одно весло из фанеры. Как оказалось, баллоны лодки были закупорены обычными лампочками, что вызвало сомнения относительно ее надежности. Об этом сообщили в ГПСУ,

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, и сейчас продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к этому делу.

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Венгрия

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