В Минсоцполитики работают над системой, которая должна заменить МСЭК, – что предлагают

В Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.
Ключевое изменение – то, что вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов. А для определения мер поддержки будет проводиться оценка работоспособности, то есть способности человека возвратиться к работе и получать собственный доход.
Для людей, здоровье которых понесло существенные потери, и которые потеряли трудоспособность – страховые выплаты станут больше. А если после реабилитации человек способен работать, обеспечивать себя самостоятельно, государство предоставит максимальную помощь в бесплатных лекарствах, вспомогательных средствах реабилитации, социальных услугах, трудоустройстве, обучении/переучении при необходимости. Кроме того, законопроект продлевает защиту человека от увоольнения из-за нетрудоспособности и дает ему возможность оплачивано восстанавливать свое здоровье и реабилитироваться более года.
Среди других важных новелл законопроекта:
В Минсоцполитики подчеркивают, что в рамках реформы статус инвалидности остается по-прежнему. Инвалидность будет устанавливаться по выводу мультидисциплинарной команды с использованием цифровых инструментов.
Оценка работоспособности будет происходить после прохождения человеком реабилитации дистанционно и анонимно. В зависимости от степени трудоспособности, человек будет получать пособие и ежемесячную страховую выплату. Если произошла полная потеря трудоспособности и человек больше не может работать – ежемесячная финансовая поддержка от государства обеспечит ему достойное существование.
Кроме того, в рамках реформы предполагается внедрение электронного кейс-менеджмента. Он объединит социальные и медицинские данные и сделает процессы поддержки более прозрачными и оперативными, а также поможет снизить бюрократию и повысить скорость и удобство получения помощи.
Подчеркивается, что реформа не предполагает уменьшения никаких выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.
В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.
Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.
Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.
Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.
Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.