Бойцы ГСЧС спасли котика из дома в Киеве, который повредил российский беспилотник, видео

Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела, отмечают в ГСЧС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью российские войска атаковали Украину ударными БпЛА.

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков дронов занялся пожар в многоэтажке. В полиции сообщили, что за помощью к медикам обратилось девять граждан. Среди пострадавших – 11-летняя девочка.

В ГСЧС Украины показали, как спасатели спасли ночью маленького пушистика из поврежденного российским беспилотником дома в Киеве. Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела, отмечают в ГСЧС.

Чрезвычайники реанимировали котика и передали его владельцу. В настоящее время жизни четвероногого ничего не угрожает.

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