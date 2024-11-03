В Киеве завершился сезон конных полицейских патрулей, фото

Столичная кавалерия на 18 лошадях ежедневно работала в парковых зонах в течение теплых месяцев года.

=В Киеве патрульные кавалерийской роты завершили сезон. Как сообщили в полиции, в течение теплых месяцев года столичная кавалерия на 18 лошадях работала ежедневно в парковых зонах.

Патрульные следили за правопорядком во время проведения массовых мероприятий и патрулировали отдаленные части парков, где не может проехать автомобиль.

Кроме того, среди прочего, кавалеристы обрабатывали сообщения, которые поступали на спецлинию 112 и обнаруживали лиц, находившихся в розыске.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.