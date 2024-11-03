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В Киеве обломки шахедов повредили дорожное покрытие, электросети, дома — фото

08:17, 3 ноября 2024
В Шевченковском районе столицы в результате падения обломков повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.
В Киеве обломки шахедов повредили дорожное покрытие, электросети, дома — фото
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В ночь на 3 ноября рф несколькими волнами атаковала Киев шахедами. Обломки дронов упали в трех районах столицы. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как стало известно, шахеды заходили на город разными курсами и снова на малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно продолжалась пять с половиной часов.

Силы обороны уничтожили все угрожавшие столице шахеды. Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах. Пожары ликвидировано.

Также в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие,  опора освещения и электросети.

"В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждены остекление окон, входные группы. Пожары и пострадавшие — нет", - добавили в КГВА.

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Киев шахеды КГВА

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