В Киеве из-за атаки российских БПЛА поврежден корпус КНУ имени Шевченко, фото

Здание института КНУ повреждено обломками российских БПЛА.

Источник фото: facebook.com/IMV.IIR

В ночь на 3 ноября в Киеве во время атаки российских беспилотников было повреждено общежитие и корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщили на Facebook-странице Учебно-научного института международных отношений КНУ.

«Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения», - заявили в институте.

Речь идет о корпусе, где расположены Учебно-научный институт международных отношений и Учебно-научный институт журналистики.

Отмечается, что студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное обучение.

Источник фото: facebook.com/IMV.IIR

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