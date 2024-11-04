В Киеве нетрезвый водитель Audi во время комендантского часа влетел в автомобиль военного, фото

В результате ДТП военнослужащий и пассажир автомобиля «Audi А5» получили травмы.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 33-летнему водителю автомобиля «Audi А5», который 3 ноября, в период действия комендантского часа, совершил ДТП на просп. Берестейском.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, водитель автомобиля Audi А5 заранее не увидел Mitsubishi L200 в своей полосе, совершил с ним столкновение и совершил наезд на находившегося возле машины военнослужащего.

В результате ДТП 37-летний военнослужащий и 36-летняя пассажирка автомобиля Audi А5 с многочисленными травмами были госпитализированы в больницу.

«Прибор «Драгер» зафиксировал у водителя Audi А5 2,4 промилле алкоголя», - заявили в прокуратуре.

Теперь водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло ДТП — автобус столкнулся с еще 3 машинами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.