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Сгоревшие авто, разрушенные дома - фото и видео последствий вражеской атаки на Одессу

11:07, 9 ноября 2024
В результате атаки на Одессу 13 пострадавших, сгорели десятки автомобилей, разрушения домов.
Сгоревшие авто, разрушенные дома - фото и видео последствий вражеской атаки на Одессу
Источник фото: Одесская областная прокуратура
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В ночь на 9 ноября 2024 года российские войска совершили массированную атаку на Одессу и ее пригород с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате этого погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди которых двое мальчиков в возрасте 4 и 16 лет. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о повреждении жилых домов, сгоревших десятках автомобилей и пожаре на складе. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 лицам, среди которых был один ребенок.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в результате атаки разрушен частный дом с последующим возгоранием. Пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать погибла. Кроме того, из-за падения дрона в Авангарде на территории одного из жилых комплексов произошел масштабный пожар: загорелось около 15 автомобилей, повреждены жилые дома.

Источник фото: Одесская областная прокуратура и ГСЧС

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прокуратура ГСЧС Одесса обстрел

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