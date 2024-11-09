В Киеве во время ремонтных работ на одного из работников упала стена, фото

На мужчину упала стена весом около 500 кг, в результате чего ему зажало ногу.

В Шевченковском районе столицы из-под обрушившейся стены спасатели деблокировали мужчину. 9 ноября после обеда по улице Евгения Чикаленко во время ремонтных работ на одного из работников упала стена. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

«В двухэтажном жилом доме, на первом этаже во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг, в результате чего мужчине зажало ногу», - отметили в ГСЧС.

С помощью спасательного оборудования мужчину деблокировали и передали медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу.

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