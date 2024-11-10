Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео

15:16, 10 ноября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, проехавшего на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения.

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разница в мотивировочной части решений суда в бумажном и электронном виде является нарушением УПК – Верховный Суд

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда в бумажном и электронном виде является существенным нарушением УПК.

Установление обстоятельств дела во время подготовительного судебного заседания не отвечает цели этой стадии судебного процесса – Верховный Суд

Местный суд, с которым согласился апелляционный суд, устанавливая обстоятельства дела в подготовительном судебном заседании без оглашения обвинительного акта и без непосредственного исследования и оценки доказательств, фактически констатировал виновность обвиняемой.

Верховный Суд заключил, свидетельствует ли имитация предпринимательства о провокации преступления

Защитник утверждал, что потерпевший осуществлял предпринимательскую деятельность более года, что свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась только для целей расследования, а также о провокации осужденного к совершению преступления.

Водителей, системно проезжающих на желтый сигнал светофора, будут лишать прав до одного года

Системных поклонников нарушение правил проезда пешеходных переходов будет ждать лишение прав.

Депутаты предлагают защитить работодателей от исков работников о возмещении морального вреда

Как указывают депутаты, анализ практики применения института возмещения морального вреда работникам выявил проблемы, существенно нарушающие права и интересы работодателей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України