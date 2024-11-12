Киевская полицейская завоевала бронзу на чемпионате по бодибилдингу, фото

Элизабет Мазур стала бронзовым призером Открытого чемпионата Украины по бодибилдингу.

Инспектор патрульной полиции Киева Элизабет Мазур завоевала бронзу на Открытом чемпионате Украины по бодибилдингу WABBA 2024, который состоялся во Львове. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

«Для нее это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала только летом этого года. Несмотря на высокую конкуренцию, наша спортсменка завоевала бронзу в номинации «фитнес-бикини», - заявили в полиции.

Соревнования по бодибилдингу и фитнесу — конкурсы атлетической красоты, где, кроме внешности, оцениваются физическая форма и уровень подготовки спортсменов.

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