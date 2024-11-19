В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на услугах по сертификации авто

Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из органов сертификации и учредителю предприятия, причастному к преступной схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, с 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, прибегая к скрытым наличным расчетам, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации.

«Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания избегала уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

В ходе 25 обысков изъято около 1,5 миллиона долларов США, пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций.

В ОГП отметили, что эти материалы подробно отражают масштаб сделок и роль чиновников в обеспечении работы схемы.

Изъятые средства были арестованы и переданы в АРМА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.