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В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на услугах по сертификации авто

13:41, 19 ноября 2024
Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен.
В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов на услугах по сертификации авто
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Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из органов сертификации и учредителю предприятия, причастному к преступной схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, с 2021 по 2023 год директор и учредитель предприятия, прибегая к скрытым наличным расчетам, организовали предоставление сертификационных услуг для импортируемых авто, подлежащих обязательной сертификации.

«Официально декларировалась лишь малая часть доходов, а большая часть средств оставалась в тени, благодаря чему компания избегала уплаты налогов. Общая сумма налогов, не уплаченных в бюджет, превышает 62 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

В ходе 25 обысков изъято около 1,5 миллиона долларов США, пустые бланки сертификатов, печати, клише ООО, электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП, журнал выдачи сертификатов, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и серверы с реестрами сертификаций.

В ОГП отметили, что эти материалы подробно отражают масштаб сделок и роль чиновников в обеспечении работы схемы.

Изъятые средства были арестованы и переданы в АРМА.

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ОГП

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