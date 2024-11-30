В Киеве произошел большой прорыв трубопровода — подтоплены улицы, видео

В Киеве на левом берегу произошел масштабный прорыв водопровода. В результате затопило дорогу, автомобили по колеса в воде, сообщает КГГА.
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" утром 30 ноября локализовали масштабную утечку, произошедшую на водопроводной сети на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе столицы.
Патрульная полиция перекрыла движение транспорта с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой.
В результате прорыва частично подтоплена автостоянка на проспекте Григоренко, 18, находящиеся рядом парковочные площадки, а также проезжая часть.
В местных Телеграм-каналах публикуют видео последствий прорыва водопровода.
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