Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, видео

19:28, 30 ноября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Peugeot, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

- зеленый - разрешающий движение;

- желтый - запрещает движение и предупреждает о последующей смене сигналов;

- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Годность к военной службе мужчин от 17 до 25 лет смогут устанавливать без медосмотра – Минобороны внесло изменения в положение о ВВК

ВВК сможет принимать постановления без медосмотра – Минобороны установило новый порядок ВВК для мужчин-призывников.

Верховный Суд высказался по поводу способа реализации права лица на переход с одного вида пенсии на другой

Гарантии реализации права человека на переход с одного вида пенсии на другой – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает изменить подходы к льготам для оплаты коммунальных услуг военнослужащим и полицейским

Правительство предлагает определить новые критерии для предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду