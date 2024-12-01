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В Киевской области спасатели ликвидировали последствия падения обломков шахедов, фото

11:43, 1 декабря 2024
Обломки вражеского беспилотника повлекли за собой пожар в частном гараже.
В Киевской области спасатели ликвидировали последствия падения обломков шахедов, фото
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В Киевской области спасатели ликвидировали последствия из-за обломков вражеского беспилотника. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, утром 1 декабря обломки вражеского беспилотника повлекли за собой пожар в частном гараже в области. Уничтожен второй этаж здания, поврежден первый и два автомобиля.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В Киевской областной военной администрации добавили, что в результате падения обломков сбитых дронов в трех районах Киевщины повреждены 3 частных дома, квартира, 3 автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

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Киевская область

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