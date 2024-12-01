В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, фото

Мост стал доступным для проезда по обычным автомобилям и общественному транспорту.

В Киеве 1 декабря открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту для легковых авто и общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры; с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую.

В частности, маршрут пролегает и по новому тоннелю, соединяющему мостовой переход со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Так что добраться из Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

Как известно, переправу строили с 1993 года.

«Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, еще продолжаются. Их завершат к концу года. Специалисты работают на объекте 24/7», - добавил Кличко.

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