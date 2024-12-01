Лисы, фазаны и кабаны – видео диких «моделей» на границе с Молдовой

Пограничники предупреждают о диких животных, которые могут в любой момент напасть.

Фото: ГПСУ

В объектив камер пограничников возле границы с Молдовой попали дикие звери. Среди них - рыжие лисы, пугливые фазаны и мощные кабаны.

Как отметили пограничники, несмотря на свою красоту, эти животные могут быть опасными: кабаны иногда могут атаковать, а лисы являются носителями опасных болезней. Поэтому пограничники советуют избегать прогулок в приграничных зонах, поскольку дикие звери часто посещают эти территории без приглашения.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео диких «моделей».

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