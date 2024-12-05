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В Киевской области мужчина пытался пронести на судебное заседание наркотическое вещество, фото

13:09, 5 декабря 2024
Судебные охранники предотвратили попадание наркотического вещества в здание правосудия.
В Киевской области мужчина пытался пронести на судебное заседание наркотическое вещество, фото
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4 декабря в Белоцерковский горрайонный суд Киевской области пришел местный житель, который пытался попасть на одно из судебных заседаний с наркотическим веществом. Об этом сообщила Служба судебной охраны Киева и Киевской области.

Отмечается, что осуществляя мероприятия по охране общественного порядка, сотрудники территориального управления Службы судебной охраны в городе Киеве и Киевской области, при поверхностном осмотре вещей мужчины, обнаружили сильнодействующие медицинские препараты без рецепта врачей.

«Поэтому охранники Фемиды без колебаний известили о находке в правоохранительные органы, а до прибытия следственно-оперативной группы Национальной полиции попросили мужчину задержаться», - проинформировали в ССО.

Правоохранители задокументировали факт незаконного обращения медицинских препаратов, составили необходимые процессуальные документы и доставили гражданина в райуправление полиции.

Фото: sso.court.gov.ua

суд Служба судебной охраны

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