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Нацбанк выпустил новые монеты номиналом 5 и 10 гривен, фото

23:12, 6 декабря 2024
Монеты ввели в обращение 4 декабря, они продолжают серию «Вооруженные Силы Украины».
Нацбанк выпустил новые монеты номиналом 5 и 10 гривен, фото
Источник фото: НБУ
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Национальный банк создал новые памятные монеты «Ни пуля, ни сабля!», вдохновленные легендами о героических воинах Запорожской Сечи – козаках-характерщиках, как оберег для военнослужащих.

На аверсе изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины – символ свободы и независимости. Композиция символизирует исконное стремление украинского народа жить в собственном суверенном государстве. На матовом фоне – вражеские шары, которые отражаются от военного, так и не поразив «украинскую душу».

На реверсе – стилизованный образ козака-характерника, оберегающего птицу – символ воли, визуально напоминающий трезубец.

Композиция отражает связь между современной войной и украинским духом времен козачества. На матовом фоне – сломанные вражеские сабли, бессильные перед несокрушимой любовью к родной земле и стремлением к свободе.

Памятные монеты ввели в обращение 4 декабря, они продолжают серию «Вооруженные Силы Украины».

Монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен, из серебра (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г) – 10 гривен. Тираж – до 125 тыс. и 10 тыс. штук соответственно.

Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 декабря, а также у банков-дистрибьюторов.

Источник фото: НБУ 

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НБУ

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